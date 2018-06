Resident Evil 2 - Neue Over-the-Shoulder-Perspektive und Claire Redfield bestätigt

Aus dem Teaser-Trailer von Resident Evil 2 gingen einige Faktoren wie die Perspektive noch nicht eindeutig hervor, doch Capcom hat nun einige Fakten zum kommenden Survival-Reboot kommuniziert.

Auf der heutigen Pressekonferenz von Sony wurde das Remake zu Resident Evil 2 erstmals präsentiert. Neben dem offiziellen Teaser-Trailer gibt es ein paar Bestätigungen seitens Capcom. Der Publisher hat nun offiziell preisgegeben, dass es sich hierbei um die "RE Engine" handelt. Zudem ist nun die Spielperspektive bekannt, es handelt sich um eine "neue Over-the-Shoulder-Perspektive". Weiter dürfen wir zusätzlich zu Spielmodi aus dem Originalspiel eine modernisierte Steuerung erwarten. Von einer Egosicht wie in Resident Evil 7 ist bisher noch gar keine Rede. Womöglich wird sie ähnlich wie in The Evil Within 2 nach dem Release implementiert?

Claire in separater Kampagne

Auch wenn im Trailer primär Leon S. Kennedy zu sehen war und schnell die Frage aufkam, ob wir auch Claire spielen werden, hat Capcom es nun offiziell bestätigt. Claire Redfield wird ebenfalls spielbar sein. Wie es zu erwarten war, wird sie in einer separaten Kampagne spielbar gemacht. Demnach dürfen die Spieler also wie im Original beide Perspektiven verfolgen können.

Insgesamt soll das Gruselerlebnis rund um Resident Evil 2 so tief gehen wie nie zuvor. Capcom vergleicht es mit das Spielerlebnis rund um Resident Evil 7. So soll der fotorealistische Grafikstil die Zombies unter anderem durch ein Wet-Gore-Effekt zum Leben erwecken. Die Zombies selbst agieren nun in Echtzeit und nehmen "sichtbaren Schaden". Wie das am Ende aussieht, erfahren wir spätestens, wenn erstes richtiges Gameplay-Material vorliegt. Die bekannten Ortschaften sollen durch die neue Grafik im ganz neuen Licht erstrahlen. Yoshiaki Hirabayashi ließ diesbezüglich verlauten:

"Wir möchten Fans zeigen, wie diese Neuinterpretation von Resident Evil 2 nicht nur die Magie des beliebten Originals einfängt, sondern darüber hinaus eine noch tiefere Erfahrung bietet. Dieser erste Einblick während der E3 ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt."

Resident Evil 2 wird am 25. Januar 2019 für die PlayStation 4, Xbox One und den PC erscheinen. Nachfolgend gelangt ihr zum offiziellen Teaser-Trailer:

