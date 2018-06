Resident Evil 2 - Klassisches Speichersystem vom Schwierigkeitsgrad abhängig

Capcom stellt den Spieler im Remake von Resident Evil 2 vor die Wahl, klassisches Speichersystem mit den Schreibmaschinen und Farbbändern auswählen oder auf dieses Feature verzichten. Letzteres mündet im automatischen Speichern des Fortschrittes.

Das Remake zu Resident Evil 2 wird tatsächlich ein klassiches Speichersystem mit sich bringen. Doch ganz so einfach machen es sich die Entwickler nicht. Die Spieler sollen vor die Wahl gestellt werden. Es gibt demnach ein klassisches und ein modernes Speichersystem.

Wie der Entwickler Yoshiaki Hirabayashi von Capcom nun in einem Interview gegenüber den Kollegen von GamePro bestätigt hat, wird sich das Savegame an den Schwierigkeitsgrad anpassen. So soll der Schwierigkeitsgrad "Standard" alle Erwartungen an ein modernes Spiel erfüllen. Hier gibt es automatische Savegames und der Spieler kann so oft speichern, wie er eben möchte.

Doch das klassische Speichersystem mit den Schreibmaschinen kehrt zurück! So soll es einen höheren Schwierigkeitsgrad geben, in dem die Spieler "ähnliche Farbbänder wie früher" einsammeln müssen, um den Fortschritt entsprechend festzuhalten. Die Entwickler verbauen also beide Variationen und der Spieler wird am Ende entscheiden, was seinem Spielstil entspricht.

Unsere Meinung: Da das Schreibmaschinen-Speichersystem essenziell zum Survival-Spielgefühl in Resident Evil 2 beigetragen hat, werden Veteranen wohl nicht drum herumkommen, sich mit diesem Modus auseinander zu setzen. Es soll sich immerhin genauso respektive ähnlich wie früher anfühlen? Ich bin froh, dass Capcom diese Möglichkeit verbaut, das steigert sicherlich den Nostalgiefaktor und DOOM (2016) hat beispielsweise gezeigt, dass alte Mechaniken auch heute immer noch funktionieren können, Stichwort Medipacks.

Resident Evil 2 erscheint am 25. Januar 2019 für die PS4, Xbox One und den PC. Das Spiel kann schon jetzt vorbestellt werden.

