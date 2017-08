Resident Evil 2 - Brettspiel über Kickstarter incoming

Alle Fans von Resident Evil erhalten bald Nachschub in Brettspielform. Resident Evil 2: The Board Game soll noch in diesem Herbst über eine Crowdfunding-Kampagne finanziert und realisiert werden.

Der Horror-Survival-Titel Resident Evil 2 hat bei den Fans des Franchises einen hohen Stellenwert. Die Liebe ging sogar so weit, dass Fans ein eigenständiges Remake des PlayStation-Klassikers anfertigen wollten. Dies wurde jedoch kurzerhand von Capcom unterbunden, da sie überraschenderweise an einem eigenem Remake arbeiten, wie sie offiziell verlauten ließen.

Doch Resident Evil 2 soll nun über ganz andere Mittel und Wege Zuwachs bekommen. Resident Evil 2: The Board Game wurde in Zusammenarbeit mit Capcom angekündigt. Hierbei handelt es sich um ein vollwertiges Brettspiel, das über die Crowdfunding-Plattform Kickstarter finanziert werden möchte. Das Produkt wird von Steamforged Games in Zusammenarbeit mit dem namenhaften Publisher und Entwickler ins Leben gerufen.

Die Kickstarter-Aktion soll bereits im Herbst diesen Jahres beginnen. Viele Details gibt es bis dato noch nicht. Ebenfalls unbekannt ist, wie viel Geld die Entwickler mit der Kampagne einnehmen möchten. Zu erwähnen gilt hierbei, dass die Entwickler auch für Dark Souls: The Board Game verantwortlich sind. Ferner jedoch sind der Inhalt und spezifische Details ein Rätsel. Wer die Kampagne unterstützen möchte, der muss sich noch ein wenig gedulden.

