Remothered - Unheimliche Strippenzieherin namens 'die Rote Nonne' vorgestellt

Darril Arts und Stormmind Games stellten nun die Rote Nonne vor, die uns in Remothered: Tormented Fathers das Leben schwer machen wird. Fanatisch, manipulativ und extrem gefährlich, hat sie es mit einer unheimlichen Waffe auf uns abgesehen, der wir wenig entgegenzusetzen haben.

Darril Arts und Stormmind Games sind nach wie vor sehr bemüht, uns regelmäßig über die Fortschritte von Remothered: Tormented Fathers auf dem Laufenden zu halten. In der aktuellen Ausgabe des Newsletters stellten die Entwickler nun einen weiteren wichtigen Charakter der Saga vor: „the Red Nun“, also die Rote Nonne. Sie soll die repräsentativste und symbolischste Figur des ganzen Titels sein. Dementsprechend ist es für die potentiellen Spieler natürlich besonders interessant, sie im Vorfeld kennenzulernen.

Die Rote Nonne gehört zu einer kleinen Gruppe klösterlicher Nonnen und ist die vermutlich einzige Überlebende eines schrecklichen Feuers, das ihr ehemaliges Zuhause Cristo Morente völlig zerstörte. Sie selbst besteht vollends aus Gegensätzen, denn obwohl sie eine religiöse Figur ist, wirkt sie auch extrem bedrohlich.

Fanatisch, manipulativ und extrem gefährlich

Wie der Name vermuten lässt, ist sie ganz in rot gekleidet, eine Entscheidung, welche der Orden, dem sie angehört, traf, um die „sündhafte Natur der Frauen“ zu unterstreichen. Umgeben von Motten, die jedem ihrer Befehle gehorchen und mit einer Art Speer bewaffnet, der an eine Mischung aus Rückenmark und menschlichem Kopf erinnert, ist sie extrem gefährlich. Sie ist fanatisch, manipulativ und eine Meisterin, wenn es darum geht, wie ein Puppenspieler im Verborgenen die Strippen zu ziehen. Wer sie sieht, hat nur eine einzige Chance und sollte seine Beine schleunigst in die Hand nehmen.

Damit ihr euch bereits jetzt ein Bild von der unheimlichen Nonne machen könnt, veröffentlichte Entwickler Chris Darril eine erste Zeichnung mit Wiedererkennungswert. Damit nicht genug, scheint es, als könnten wir die Rote Nonne bald höchstpersönlich treffen, denn das Entwicklerteam ließ durchsickern, dass die Beta von Remothered: Tormented Fathers schon sehr bald veröffentlicht wird.

