Remothered - Early Access-Version des Survival-Horrors datiert

Noch in diesem Monat erscheint Remothered: Tormented Fathers als Early Access-Version auf Steam. Lange dauert es demnach nicht mehr, bis euch der Survival-Titel mit allerlei Fanatikern und Psychopathen das Fürchten lehren will.

Wer sich für Remothered interessiert, darf an dieser Stelle interessiert aufhorchen, denn das erste Kapitel des Survival-Horrors erscheint noch in diesem Monat als Early Access-Version. Tormented Fathers soll passend zum gruseligsten Feiertag des Jahres, also am 31. Oktober 2017, für PC erscheinen.

Die Entscheidung, Remothered: Tormented Fathers schon als unfertige Version zu veröffentlichen, war dabei keine finanzielle, so die Entwicklerteams Darryl Arts und Stormind Games, denn die benötigten Entwicklungskosten seien längst gesichert. Vielmehr gehe es darum, die Spieler weiterhin eng in den Entwicklungsprozess einzubeziehen und ihr Feedback zu berücksichtigen.

Hierzu war unlängst für Abonnenten des Newsletters des Spiels auch eine Demo des Survival-Titels veröffentlicht worden, um schon vor Release auf die Rückmeldungen der Spieler eingehen zu können.

Dr. Felton erwartet euch

Wer sich entscheidet, die Early Access-Version zu erwerben, kann bereits vor dem finalen Release mehr als 50 Prozent von Remothered: Tormented Fathers spielen. Allerdings erwarten euch hier nur englische Untertitel, im fertigen Spiel sollen dann aber mehrere Sprachen zur Auswahl stehen. Außerdem gilt auch hier: Wer die Early Access-Version erwirbt, muss nach dem finalen Release selbstverständlich keinen Aufpreis zahlen, auch wenn die Vollversion sich preislich unterscheidet. Wie viel das Spiel kosten wird, ist allerdings bisher nicht bekannt.

Auch eine PlayStation 4-Ausgabe ist geplant, nähere Informationen zum Release der PC- und PS4-Vollversion kündigte der Entwickler für Halloween an. Mehr als ein paar Monate soll es aber nicht mehr dauern, bis das fertige Spiel erscheint und euch das dunkle Geheimnis von Dr. Felton aufdecken lässt.

Seitenauswahl

Infos zu Remothered

Remothered - Bittet auf Steam Greenlight um Stimmen Die Macher von Remothered: Tormented Fathers benötigen eure Unterstützung, um auf Steam Greenlight genügend Stimmen zu sammeln. Wir sagen euch, was der psychologische Horrortitel verspricht.