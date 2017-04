Remothered - Bittet auf Steam Greenlight um Stimmen

Die Macher von Remothered: Tormented Fathers benötigen eure Unterstützung, um auf Steam Greenlight genügend Stimmen zu sammeln. Wir sagen euch, was der psychologische Horrortitel verspricht.

Seit gestern Abend bitten Darril Arts und Stormind Games auf Steam Greenlight um Stimmen für das erste Kapitel des psychologischen Horrortitels Remothered.

Dieses nennt sich Tormented Fathers und lässt uns in die Haut von Rosemary Reed schlüpfen. Auf der Suche nach der Wahrheit über das Verschwinden eines jungen Mädchens werden wir mit Fanatikern und Psychopathen konfrontiert, die uns ans Leder wollen und niemals aufgeben werden. So viel zur Kurzfassung, denn wir haben euch das kommende Horrorspiel ja bereits in der Vergangenheit ausführlich vorgestellt:

Remothered: Tormented Fathers soll noch 2017 für PC und PlayStation 4 erscheinen. Falls euch das Spielprinzip zusagt, könnt ihr den beiden Entwicklerteams hier eure Unterstützung zusichern.

