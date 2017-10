Release-Vorschau - Unsere Top-Games im Monat Oktober

Wir haben die wichtigsten Spiele für euch zusammengetragen, die ihr im Oktober 2017 auf gar keinen Fall verpassen dürft! Die komplette Übersicht erhaltet ihr in unserer Release-Vorschau.

Der Oktober im Jahre 2017 ist angebrochen. Ein neuer Monat bedeutet im Hause PlayNation auch immer eine neue Release-Vorschau. In unserer Vorschau möchten wir euch die zehn wichtigsten Spiele näherbringen, die im Laufe dieses Monats veröffentlicht werden.

Auch diesmal sind diverse Top-Titel dabei, während kleinere Spieleperlen mit differenzierten Gameplay-Mechaniken daherkommen. Wir persönlich freuen uns ganz besonders auf den Release von The Evil Within 2 und Wolfenstein II: The New Colossus. Bethesda hat in diesem Jahr noch einige Spiele in der Pipeline. Ubisoft feiert den Release eines neuen Assassin's Creeds. Aber auch für Nintendo-Fans ist ein Must-have dabei.

Mit Super Mario Odyssey veröffentlicht Nintendo in diesem Monat ihren Vorzeige-Plattformer, der jede Goldmünze wert sein dürfte, die ihr im Spiel einsammeln könnt.

