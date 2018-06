Release-Vorschau - Diese Games erscheinen nächste Woche!

Auch in der 26. Kalenderwoche werden viele neue Games für eure PS4, Xbox One, PC sowie Nintendo Switch erscheinen. Wir zeigen euch in unserem Überblick sämtliche Neuerscheinungen der kommenden Woche!

Der Monat neigt sich dem Ende zu, die Spiele hingegen nicht: Neben unserer monatlichen Release-Vorschau bekommt ihr auch in dieser Woche den Überblick darüber, was in den nächsten sieben Tagen erscheinen wird.

Wir haben hier alle Spiele gesammelt, die zwischen dem 25. Juni und dem 01. Juli für PS4, Xbox One, PC und Nintendo Switch veröffentlicht werden!

Release-Vorschau Das sind die wichtigsten Games im Juni 2018

Diese Games gibt es in der 26. Kalenderwoche

Montag, 25. Juni 2018

Die fantastischen Abenteuer von Captain Spirit für PC, PS4 und Xbox One

für PC, PS4 und Xbox One Another World 20th Anniversary Edition für Nintendo Switch

Dienstag, 26. Juni 2018

NieR: Automata für Xbox One

für Xbox One Far Cry 3: Classic Edition für PS4 und Xbox One

für PS4 und Xbox One Lumines Remastered für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch

Mittwoch, 27. Juni 2018

Rainbow Skies für PS4, PS3 und PS Vita

Donnerstag, 28. Juni 2018

Pokémon Quest für iOS und Android

für iOS und Android de Blob für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Inside für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Limbo für Nintendo Switch

für Nintendo Switch MotoGP 18 für Nintendo Switch

für Nintendo Switch Mechanism für PC

Freitag, 29. Juni 2018

Was ist euer Highlight in dieser Woche?

Hinweis: Dieser Beitrag ist keine bezahlte Werbung. Bei allen Links zu Amazon handelt es sich um Affiliate-Links. Wir erhalten für jeden darüber erfolgten Kauf eine kleine Provision - ohne, dass ihr einen Cent mehr bezahlt.