Red Dead Redemption 2 - Zahlreiche Details zur Kampagne, dem Multiplayer und mehr durchgesickert

Durch einen großen Leak sind nun zahlreiche neue Details zu der Kampagne, dem Multiplayer sowie möglichen Freizeitaktivitäten in Red Dead Redemption 2 bekanntgeworden. Wir haben euch alle Infos zusammengefasst.

Die Seite Trusted Reviews hatte bereits im August 2017 Dokumente erhalten, bei denen es sich um angebliche Entwicklungsnotizen zu dem Westernabenteuer Red Dead Redemptions 2 handelt und Gameplay-Details zu Missionen, Mechaniken, dem Multiplayer sowie der Singleplayer-Kampagne offenbaren. Zunächst wurden die Dokumente nicht veröffentlicht, da nicht sicher war ob die darin enthaltenen Informationen tatsächlich auch der Wahrheit entsprechen.

Mittlerweile ist jedoch ein Großteil dieser Infos durch verschiedene Quellen an die Öffentlichkeit getragen worden. Offiziell veröffentlichte Screenshots von Entwickler Rockstar Games bestätigten beispielshalber den Protagonisten Arthur Morgan sowie eine weitere Figur, bei der es sich um Dutch Van Der Linde, dem Anführer der Holländer Gang handelt.

Multiplayer

Laut der Notizen wird Red Dead Redemption 2 über eine Online-Komponente verfügen, die Modi wie "Battle Royale", "Revive and Survive" sowie "Money Grab" beinhaltet. Wie genau der Battle Royale-Modus gestaltet und funktionieren wird, ist bislang nicht klar.

Gut möglich ist aber, dass Rockstar Games durchaus von der Popularität eines Fortnite oder PUBG profitieren möchte. In "Revive and Survive" treten zwei Teams gegeneinander an. Teamkameraden können nur eine begrenzte Zeit lang wiederbelebt werden, bevor sie eliminiert sind.

In "Money Grab" kämpfen zwei Teams darum Geldsäcke an einem zentralen Ort zu beschaffen und diese möglichst schnell zurück in die eigene Basis zu bringen. Dabei können die Kampagne genau wie der Multiplayer ähnlich wie in GTA 5 aus der Third-Person-Perspektive oder aber aus der Ego-Sicht gespielt werden.

Weiterhin soll es Spielern wie in GTA Online möglich sein, frei die Open World zu erkunden. Jedoch soll Red Dead Redemption 2 in diesem Aspekt weitaus mehr Tiefe bieten als bei Rockstars vorherigen Online-Bemühungen. So dekorieren beispielshalber NPCs ihre Geschäfte oder packen ihre Auslagen weg, sobald die Nacht beginnt.

Außerdem können bekannte Locations aus dem ersten Teil wie "Armadillo" und "Ridgewood" besucht werden. Hier kann der Spieler auf Gemischtwarenhändler, Büchsenmacher und Totengräber treffen. Auf einem Schwarzmarkt in den Slums soll es möglich sein, Ausrüstung zu einem reduzierten Preis zu erwerben.

Freizeitaktivitäten

Die aus GTA Online bekannten Apartments werden in Red Dead Redemption 2 in Form von Zelten zurückkehren, die von Spielern besessen und aufgewertet werden können. Im Online-Modus erwarten euch verschiedene Shops und NPCs, die euch mit Ausrüstung und Missionen versorgen.

Neben den normalen Multiplayer-Modi winken zudem spontane Schatzsuchen und Deathmatches. Doch auch Freizeitaktivitäten wird es in dem kommenden Titel geben. Ihr könnt zum Beispiel Angeln gehen, eine eigene Goldmine oder eine ganze Herde besitzen und an verschiedenen Waffenherausforderungen teilnehmen. Möglich ist auch die Teilnahme am Glücksspiel.

Fahrzeuge

Um euch möglichst schnell von A nach B zu bewegen, wird es im Spiel verschiedene Fahrzeuge geben. Dazu gehören Minenwagen, Handwagen oder Pferdekutschen. Diese kommen in verschiedenen Varianten vor und können höchstwahrscheinlich von euch selbst angepasst werden. Auch Pferderennen-Herausforderungen wird es in Red Dead Redemption 2 wohl wieder geben.

Laut der veröffentlichten Dokumente dienen wohl auch Eisenbahnzüge in der offenen Welt als Transportmittel und sollen möglicherweise vollständig begehbar sein.

