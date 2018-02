Red Dead Redemption 2 - Release-Termin wird sich nicht mehr ändern

Red Dead Redemption 2 wird nach einer Verschiebung des Release-Termins im Oktober dieses Jahres erscheinen. Das Erscheinungsdatum wird sich nun laut Take-Two-Chef Strauss Zelnick aber nicht mehr ändern.

Vor wenigen Tagen hat Entwickler Rockstar Games offiziell bekanntgegeben, dass der Westerntitel Red Dead Redemption 2 am 26. Oktober 2018 für die PS4 sowie die Xbox One erscheinen wird. Ursprünglich war noch die Rede von einer Veröffentlichung im Frühjahr 2018.

Red Dead Redemption 2 Release erneut verschoben, genauer Termin bekannt

Release steht fest

Laut Strauss Zelnick soll es dieses Mal aber definitiv bei diesem Termin bleiben. Dies verriet der Take-Two-Chef im Rahmen einer aktuellen Investorenkonferenz (via GameSpot).

"Das Datum des 26. Oktobers ist festgelegt, und ich bin zuversichtlich, dass dies auch der Release-Termin (für Red Dead Redemption 2) sein wird. Wir freuen uns sehr darüber."

Der Release-Termin ist laut Rockstar um einige Monate nach hinten verschoben worden, damit das Team noch ein wenig mehr Zeit für den Feinschliff hat. Allerdings hat die Verschiebung auch laut Zelnick etwas Gutes. Schließlich erscheint Red Dead Redemption 2 nun in der Weihnachtssaison, in der die Leute in der Regel mehr Geld ausgeben. Sorgen wegen möglicher Konkurrenten in Form von Battlefield, Call of Duty und Co. macht sich Zelnick nicht. Schließlich gebe es heute weniger Wettbewerb als noch vor zehn Jahren.

