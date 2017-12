Red Dead Redemption 2 - Release-Datum offensichtlich geleaked

Das Jahr 2017 neigt sich dem Ende und Spieler warten vor allem auf das Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2, das 2018 für die PlayStation 4 sowie die Xbox One erscheinen wird. Bisher ist allerdings völlig unklar, wann genau der Titel veröffentlicht werden soll.

Red Dead Redemption 2 Fans vergleichen neuen Trailer mit geleakter Karte

Ursprünglich sollte der mittlerweile dritte Ableger der Red Dead-Serie bereits in diesem Jahr erscheinen, vor ein paar Monaten entschlossen sich die Verantwortlichen allerdings dazu Red Dead Redemption 2 auf das kommende Jahr zu verschieben.

Nun brodelt die Gerüchteküche wieder, denn der dänische Händler Coolshop hat in diesen Tagen auf seiner Webseite offenbar den Release-Termin für PS4 sowie Xbox One verraten. Demnach erscheint das Western-Abenteuer am 08. Juni 2018. Eben dieser Händler hatte in der Vergangenheit bereits das Veröffentlichungsdatum der PS4- und Xbox One-Versionen von GTA 5 "geleaked".

Who remembers this Danish Retailer who revealed the #GTAV (PS4/XB1) Release date months before its announcement?

They've now listed Red Dead Redemption II to release on June 8th 2018.

📷 @therealjackster pic.twitter.com/UdifiFg5cS