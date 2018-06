PlayStation Plus - Games im Juni 2018 werden enthüllt – und zwar schon Mittwoch

Pokémon Let's Go Pikachu & Evoli - Offiziell angekündigt: Release, Gameplay und Trailer

Red Dead Redemption 2 - Nachschub in Form DLCs ist definitiv denkbar

Shadow of the Tomb Raider - Erscheint in Deutschland völlig ungeschnitten