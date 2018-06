Red Dead Redemption 2 - Gerüchte wollen PC-Version bestätigt haben

Scheinbar hat ein Mitarbeiter von Rockstar Games schon jetzt ungewollt bestätigt, dass er an einer PC-Version zu Red Dead Redemption 2 beteiligt ist. Hierbei handelt es sich trotz allem nur um Spekulationen.

Bislang hat Rockstar noch keine offiziellen Angaben zu einer PC-Version von Red Dead Redemption 2 gemacht. Auch wenn die Veröffentlichung mehr als wahrscheinlich erscheint, so gibt es diesbezüglich keine Hinweise. Bis jetzt, denn ein Mitarbeiter von Rockstar hat scheinbar einen entsprechenden Eintrag auf seinem LinkedIn-Account hinterlassen.

Red Dead Redemption 2 für PC

So soll der nicht benannte Entwickler laut Angaben von VG24/7 zuvor an GTA V und L.A. Noire gearbeitet haben. Sie möchten die Sichtung bestätigt sehen, da sie es selbst überpüft hätten. Einen Eintrag zur Beteiligung an Red Dead Redemption 2 wurde hier seitens des Entwicklers ebenfalls aufgeführt. Neben der PS4- und Xbox One-Version ist hier zudem der PC aufgelistet, wie dem untenstehenden Bild zu entnehmen ist.

Es ist anzunehmen, dass die PC-Version von Red Dead Redemption 2 ähnlich wie bei GTA V erst nach dem regulären Konsolen-Launch erscheint. Überraschen dürfte diese Meldung demnach also weniger. Und trotzdem handelt es sich hierbei nur um unbestätigte Gerüchte.

An anderer Stelle berichteten wir vor einiger Zeit über denkbare DLCs, die womöglich nach dem Hauptspiel erscheinen könnten:

