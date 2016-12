Seit der offiziellen Ankündigung ist es deutlich ruhiger um Red Dead Redemption 2 geworden – dieses Schweigen soll nun durch den Leak eines Rockstar-Mitarbeiters gebrochen werden: In einem Posting verrät er pikante Details über den Inhalt des Titels sowie die geplante Vorgehensweise bezüglich der Veröffentlichung. Den dazugehörigen Foren-Ausschnitt hat die Twitter-Seite „Red Dead News“ geteilt, die wir euch unter diesem Beitrag eingebettet haben.

LEAKS: The R* employee who successfully leaked the last Two #GTAOnline updates has said RDR2 will have 3 playable characters (📸.@xenox12345) pic.twitter.com/BYBwMX2Szn