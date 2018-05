Red Dead Redemption 2 - Es wird nur einen spielbaren Protagonisten geben

In Red Dead Redemption 2 wird der Spieler die Handlung lediglich aus einer Perspektive erleben. Einen Charakterwechsel wird es laut der Entwickler von Rockstar Games nicht geben.

Im Vorfeld der Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 spekulierten Fans bereits, ob es ähnlich wie bei GTA5 drei spielbare Charaktere geben wird. Da einige internationale Spielewebseiten vor kurzem bereits Live-Gameplay von dem Western-Titel zu Gesicht bekommen haben, konnten nun zahlreiche Fragen beantwortet werden.

Kein Charakterwechsel!

So haben die Entwickler von Rockstar Games den Kollegen der Gamepro innerhalb eines Gesprächs verraten, dass es in dem Prequel keinen Charakterwechsel geben wird. Die Story von Red Dead Redemption 2 wird sich ganz auf den Protagonisten Arthur Morgan konzentrieren. Dieser befindet nach einem fehlgeschlagenen Raub mit der Van-der-Linde-Gang in der Stadt Blackwater, um dort Schutz zu suchen.

Im Fokus soll die Beziehung zwischen Arthur und den anderen Bandenmitgliedern stehen. Die Personen um ihn herum sollen sich nach und nach verändern, während die Gang schließlich auseinanderbricht. Dabei sei es laut der Entwickler wichtig, dass der Spieler die Handlung ausschließlich aus der Sicht von Arthur erlebt.

Red Dead Redemption 2 erscheint am 26. Oktober 2018 für PS4 sowie Xbox One. Bezüglich einer PC- oder Nintendo Switch-Umsetzung gibt es bislang keine Infos. Es gilbt aber als sehr unwahrscheinlich, dass der Titel auch auf dem Rechner spielbar sein wird. Zu Red Dead Redemption ist bis heute keine PC-Fassung erschienen.

