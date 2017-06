Red Dead Redemption 2 - Erstes Bild geleakt?

Red Dead Redemption 2 soll in diesem Herbst erscheinen. Bisher gab es nur einen Trailer von Rockstar Games zu sehen - doch jetzt macht ein angebliches Foto aus dem Spiel, die Runde im Netz.

Rockstar Games beherrscht es bekanntlich äußerst gut, Informationen zu neuen Spielen möglichst geheim zu halten. Die Herangehensweise mit der dies geschafft wird, wurde schon oftmals kritisiert und stellt das Entwicklerstudio in ein fragwürdiges Licht.

Jetzt veröffentlichte ein User auf der Seite GTAForums.com ein Bild, das offenbar abfotografiertes Material des Spiels Red Dead Redemption 2 darstellen soll. Auf dem Foto ist ein kleiner Einblick in den Alltag eines Städtchens zu erhaschen. Interessant ist die Perspektive, denn es könnte sich entweder um die Third Person-Sicht handeln, die sich um den Charakter im Zentrum des Bilds dreht oder sogar die Ego-Perspektive zeigen, die man aus den neueren Versionen von GTA V kennt. Letzteres wäre bisher unbekannt gewesen.

Ein solches Bild sorgt natürlich für eine Menge Aufsehen und die ersten User haben sich schon an die Arbeit gemacht, den Inhalt des Bildes zu sezieren. Einige Details wirken so, als wären sie mithilfe eines Bildbeabeitungsprogramms wie z.B. Photoshop hinzugefügt worden. So wirkt der zentrale Charakter vor dem Zaun ziemlich deplatziert und die Kirche im Hintergrund lässt aufgrund nebenstehender Pixel ebenfalls Zweifel an der Echtheit des Bildes.

Für ein echtes Bild spricht hingegen das Pferd, das auf der rechten Seite zu sehen ist. Das Zaumzeug und der Sattel mitsamt Seilen, erinnern sehr an den Ankündigungstrailer und die dort gezeigten Pferde. Ein weiteres Indiz stellt die Animation dar, in der der Charakter an das Geländer gelehnt ist. So sind die überschlagenen Beine und die gesamte Körperhaltung genau so im ersten Trailer zu sehen.

Falls es sich wirklich um ein Fake handeln sollte, gilt es dennoch anzuerkennen, dass dieser sehr gut gelungen ist. Weitere Informationen erwarten uns höchstwahrscheinlich spätestens zur E3 im Juni.

Infos zu Red Dead Redemption 2

