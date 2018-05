Red Dead Redemption 2 - Entwicklung begann nach Veröffentlichung von Red Dead Redemption

Red Dead Redemption 2 befindet sich bereits seit acht Jahren in der Entwicklung. Die Arbeiten sollen direkt im Anschluss von Red Dead Redemption begonnen haben. Außerdem wird der Titel auch in Form einer Special Edition zu erwerben sein.

In der vergangenen Woche haben wir erstmalig gleich einen ganzen Schwung an neuen Details zu dem kommenden Westernabenteuer Red Dead Redemption 2 von Rockstar Games spendiert bekommen. Neben frischen Screenshots, die wir oberhalb dieser Zeilen für euch eingebunden haben, hat Co-Studio-Chef von Rockstar North Rob Nelson weitere Infos zu dem Titel verraten. Wie es heißt haben die Arbeiten an dem Spiel sofort im Anschluss an das erste Red Dead Redemption aus dem Jahre 2010 begonnen.

"Ich denke, als wir das hier fertig hatten, haben wir uns entschieden, welche Geschichte wir für die Fortsetzung erzählen wollen." Weiterhin heißt es: "Ich denke, dass wir wussten, wohin wir gehen wollten und welche Herausforderungen wir uns stellen mussten. Wir ziehen immer gerne auf eine neue Hardware um, da wir von Grund auf neu starten können und weil wir damit in der Lage sind, die Kernideen, nach denen wir immer suchen und mit denen wir spielen, voranzutreiben."

Red Dead Redemption 2 wird am 26. Oktober 2018 für PS4 sowie Xbox One erscheinen. Alle News, Videos, Artikel und Bilder zu dem Titel findet ihr auf unserer Themenseite.

Special Edition angekündigt

Red Dead Redemption 2 wird nicht nur als Standard Edition erhältlich sein, sondern auch in Form einer Special Edition. Bislang ist jedoch unklar, welche Inhalte damit ausgeliefert werden. Weitere Details zu dem Titel werden im Rahmen der E3 im Juni erwartet.

Die Geschichte von Red Dead Redemption 2

Amerika, 1899. Das Ende der Wild-West-Ära ist angebrochen und Gesetzeshüter machen Jagd auf die letzten verbliebenen Outlaw-Gangs. Wer Widerstand leistet und sich nicht ergibt, wird getötet.

Nach einem fehlgeschlagenen Raub in der Stadt Blackwater befinden sich Arthur Morgan und die Van-der-Linde-Gang auf der Flucht. Während Bundesagenten und die besten Kopfgeldjäger des Landes ihnen dicht auf den Fersen sind, muss sich die Gang raubend, stehlend und kämpfend einen Weg durch das erbarmungslose Herz Amerikas bahnen, um zu überleben. Als zunehmende interne Konflikte drohen, die Gang auseinanderzureißen, muss sich Arthur zwischen seinen eigenen Idealen und der Loyalität zu der Gang, mit der er einst aufgewachsen ist, entscheiden.

