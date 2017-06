Red Dead Redemption 2 - Branchen-Insider grenzt Release-Termin weiter ein

Das Western-Abenteuer Red Dead Redemption 2 wird nicht mehr in diesem Jahr erscheinen. Dies hat Rockstar vor kurzem offiziell bekannt gegeben. Als neuer Release-Zeitraum nannten die Verantwortlichen lediglich Frühjahr 2018. Nun kann der Termin dank eines Branchen-Insiders weiter eingegrenzt werden.

Vor kurzem sorgte Rockstar für eine weniger positive Nachricht für viele Fans. Das Western Abenteuer Red Dead Redamption 2 wird nicht im Herbst 2017, sondern erst im Frühjahr 2018 erscheinen. Das Team erklärte, dass etwas mehr Zeit benötigt wird, um Red Dead Redemption 2 in einer möglichst hohen Qualität zu veröffentlichen.

Als Reaktion auf diese Mitteilung fiel der Aktienkurs des Publishers Take-Two Interactive kurzzeitig um neun Prozent. Zwischenzeitlich war dieser von zuvor 69,04 auf 61,75 Dollar pro Aktie gefallen. Zwar stieg der Aktienkurs im Laufe des Tages wieder an, trotzdem war die Verschiebung des Veröffentlichungs-Termins für Take-Two deutlich zu spüren.

Wann der Titel genau erscheinen wird, ist zwar nach wie vor unklar, doch anscheinend kann der Release-Termin nun etwas genauer eingegrenzt werden.

Denn der bekannte Branchen-Analyst Daniel Ahmad schrieb bei Twitter, dass Take-Two Interactive die Veröffentlichung von Red Dead Redemption 2 für das Geschäftsjahr 2019 eingeplant hat, das in den USA am 01. April 2018 beginnt. Dementsprechend kann der Release, sollten diese Informationen richtig sein, nicht im März stattfinden, sondern erst nach dem 01. April. Weiterhin erwähnte der Branchen-Insider innerhalb eines Tweets, dass sich der Publisher für das entsprechende Geschäftsjahr einen Umsatz von 2,5 Milliarden US-Dollar erhofft. Anscheinend sind die Erwartungen an Red Dead Redemption 2 also recht hoch.

