ReCore - Update zur Definitive Edition ab sofort verfügbar

Das angekündigte kostenlose Update von ReCore ist da. Mit dem Upgrade zur Definitive Edition erhaltet ihr eine verbesserte Grafik und weitere Inhalte, die euch noch länger an den Titel fesseln sollen.

Mit ReCore veröffentlichten die Microsoft Studios vor knapp einem Jahr ein Action-Adventure für die Xbox One und PC, das aufgrund verschiedener Faktoren völlg unterging. Die Kritiken waren nicht sonderlich berauschend und auch die Werbung zum Spiel zeigte nicht wirklich den erwünschten Erfolg. Um dem vielversprechenden Titel jedoch noch eine weitere Chance zu geben, veröffentlicht man jetzt die Definitive Edition, die mit weiteren Features aufwartet.

Kostenfreies Update

Die Besonderheit des Updates zur Definitive Edition: Sie ist völlig kostenlos. Wer also schon im Besitz von ReCore ist, kann sich ab sofort das Update herunterladen und als glücklicher Besitzer der Definitive Edition schätzen. Aber auch über den Abodienst Xbox Game Pass steht der Titel zur Verfügung und wartet nur darauf, dass ihr in die interessante Welt des Spiels abtaucht. Ansonsten steht das Spiel ab sofort ebenfalls für 19,99€ im Microsoft Store der Xbox One und des PC bereit.

Das kostenlose Update wiegt über 6 Gigabyte und enthält eine ordentliche Stange an neuen Inhalten. Neben grafischen Verbesserungen wie einer höheren Auflösung und der Umsetzung in HDR, bietet das Spiel ein völlig neues Abenteuer mit dem Namen 'Eye of Obsidian'. Zusätzlich gibt es mit dem T8-NK-Corebot einen neuen Begleiter und noch einige weitere Änderungen warten darauf ausprobiert zu werden.

ReCore dreht sich um die Protagonistin Joule Adams, die mithilfte mechanischer Begleiter Kämpfe bestehen und Rätsel lösen muss. Die Idee zu dem Spiel stammt von Keiji Inafune, der in den vergangenen Jahrzehnten ein maßgeblicher Bestandteil der Entwicklung der Mega Man-Reihe war und sich dadurch einen Namen machen konnte.

