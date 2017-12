Ready Player One - Spielbergs neuer Sci-Fi-Film mit Cameo-Auftritt von Tracer aus Overwatch

Ein neuer Sci-Fi-Film von Steven Spielberg steht in den Startlöchern. Der erste Trailer wurde nun veröffentlicht und zeigt einige Cameo-Auftritte von Gaming-Figuren aus unserer Pop-Kultur. Sogar Tracer aus Overwatch hat es in den Film geschafft.

Steven Spielberg arbeitet derzeit an einem neuen Science-Fiction-Film, der für alle Gamer besonders interessant sein dürfte. Ready Player One basiert auf den gleichnamigen Roman, der überall als Bestseller gefeiert wird. Der Leser wird hier in das Jahr 2045 geworfen. In dieser Zeit verbringen die Menschen viel Zeit damit, die digitalen Welten in der virtuellen Realität zu erkunden. Ausgerüstet mit etwaigen Headsets stürzen sich also diverse Spieler ins Geschehen. Der zentrale Knotenpunkt dreht sich um ein besonderes Easter Egg in dem Spiel Oasis, das bisher noch niemand entdeckt hat. Es soll dem Entdecker viel Geld und die Kontrolle über ganz Oasis verschaffen. Und um diese Quest wird es sich schließlich auch im Film handeln.

Während Spielberg als Produzent und Director fungiert, werden Zak Penn und Ernest Cline das Screenplay übernehmen. Als Produzenten werden ebenfalls Donald De Line, Kristie Macosko Krieger und Dan Farah mit Adam Somner, Daniel Lupi, Chris DeFaria und Bruce Berman als ausführende Produzenten eingesetzt. Es werden unter anderem die Schauspieler Tye Sheridan (X-Men Apocalyse), Olivia Cooke (Bates Motel, Me and Earl and the Dying Girl), Ben Mendelsohn (Rogue One - A Star Wars Story), T.J. Miller (Deadpool), Simon Pegg (Star Trek-Filme) und Mark Rylance (Dunkirk) zu sehen sein.

Cameo-Auftritte aus der Pop-Kultur

Die Mannen von Warner Bros. Pictures haben nun den offiziellen Trailer zur Verfilmung veröffentlicht. Hier gibt es verschiedenste Anspielungen auf die internationale Pop-Kultur zu sehen. Beispielsweise sehen wir den DeLorean aus Zurück in die Zukunft. Und auch ein besonderes Schmankerl für alle Overwatch-Fans ist dabei. Tracer wird es auch in den Film schaffen. Wie das am Ende aussieht, könnt ihr euch unterhalb der News am besten selbst ansehen. Wir haben den vielversprechenden Trailer zu Ready Player One für euch nachfolgend eingebunden.