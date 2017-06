Ready or Not - Neuer Stern am Taktik-Shooter-Horizont

VOID Interactive produziert einen neuen Taktik-Shooter, der scheinbar großes Potenzial birgt. Der Reveal-Trailer verspricht ausgefeiltes Koop-Gaming mit bis zu acht Spielern und kompetitive Matches innerhalb einer SWAT-Simulation.

Neben Rainbow Six Siege oder Payday 2 gibt es noch diverse Taktik-Perlen, die sich großer Beliebtheit bei den Spielern erfreuen. Die Riege der realistischen Polizei-Shooter soll nun um eine Adaption vergrößert werden. Die Entwickler aus dem Hause VOID Interactive produzieren derzeit eine realistische SWAT-Simulation, die im Koop mit bis zu acht Spielern funktioniert.

Es handelt sich bei dem Taktik-Shooter Ready or Not allerdings um ein sehr düsteres Setting, das sich mit Menschenhandel und Geiselnahmen auseinandersetzt. Außerdem sind im Trailer tote Kinder zu sehen, was dem einen oder anderen übel aufstoßen könnte.

Direkt zu vergleichen mit RSS dürfte es allerdings nicht sein, da der Fokus laut Aussagen mehr auf strategische Elemente liege.

Allem voran werden die Spieler durchdacht vorgehen müssen, nachdem sie eine individuelle Vorgehensweise in Bezug auf die derzeitige Situation festgelegt haben. Zum Gameplay gehört unter anderem, dass sich die Kräfte der SWAT hinter Deckungen verstecken und das mit einer "stufenlos anpassbaren Bewegungsgeschwindigkeit". Ebenfalls lassen sich Türen manipulieren, die leicht bewegt oder direkt aufgestoßen werden können.

Außerdem können die Spieler Einfluss auf das strategische Planen von Einsätzen nehmen, einem Multiplayer-Modi beitreten oder sich an ausgeklügelten Schadens- und Verletzungssystemen erfreuen. Innerhalb eines Blogs geben die Entwickler zu verstehen, dass es sich hierbei um die Unreal Engine 4 handelt, die grafisch ihr Übriges tun dürfte.

