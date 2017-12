Rainbow Six: Siege - Year 3 Pass kann ab sofort erworben werden

Ab sofort kann der Year 3 Pass zu Rainbow Six: Siege für das komplette dritte Jahr erworben werden. Die VIP-Premium-Mitgliedschaft sichert euch unter anderem den siebentägigen, exklusiven Vorabzugang zu den acht neuen Operatoren.

2018 befindet sich Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege bereits im dritten vollen Jahr, seit seiner Veröffentlichung am 01. Dezember 2015 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Um auch im kommenden Jahr sämtliche Inhalte für den Titel zu erhalten, steht ab sofort der Year 3 Pass bereit, der für rund 30 Euro erworben werden kann. Damit sichert ihr euch eine VIP-Premium-Mitgliedschaft für das komplette dritte Jahr.

Rainbow Six: Siege Operation White Noise veröffentlicht - Alle Infos

Darin enthalten ist ein siebentägiger, exklusiver Vorabzugang zu den acht neuen Operatoren aus Italien, Frankreich, Russland, Großbritannien, den USA sowie Marokko. Außerdem winken ein Fortschritts-Boots in Höhe von 600 Credits, verschiedene Anpassungsartikel und Rabatte im Shop. Solltet ihr den Year 3 Pass vor dem 05. März 2018 erwerben, erhaltet ihr außerdem das Damast-Waffen-Design.

Solltet ihr bereits Besitzer des Year 2 Pass sein, dürft ihr euch zudem über weitere 600 Credits als Loyalitätsbonus freuen. Die VIP-Mitgliedschaft endet am 31. Januar 2019. Erst kürzlich feierte Ubisoft den Meilenstein von 25 Millionen Spielern.

Year 3 Operator und Bonus-DLC:

8 neue Year 3 Operator

8 exklusive Kopfbedeckungen und Uniformen

R6-Talisman

600 R6-Credits

VIP-Vorteile: