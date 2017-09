Rainbow Six: Siege - Warnung vor aktuellen PS4-Patch - nicht installieren

Es gibt multiple Probleme mit dem aktuellen Patch Y2S3.1 für Rainbow Six: Siege. Auf der PlayStation 4 verursacht er Festplattenprobleme und Systemfehler. Die User warnen vor der Installation des Updates.

Die Entwickler arbeiten kontinuierlich an Rainbow Six: Siege und versuchen den Taktik-Shooter immer weiter zu optimieren. Erst kürzlich erschienen die neuen Inhalte via Operation Blood Orchid mit drei neuen Operatoren.

Doch scheinbar gibt es derzeit Probleme mit einem aktuellen Patch. Der Patch Y2S3.1 wird derzeit im Reddit-Forum von RSS heiß diskutiert, da er scheinbar Fehler an den Tag bringt. Die Berichte besagen, dass Systemabstürze und Festplattenprobleme auftreten.

Die User warnen vor der Installation respektive der Aktualisierung des Spiels. Die Fehler scheinen zudem in Verbindung zu der Freundesliste zu stehen. Bei der Einladung anderer Spieler kommt es zu den entsprechenden Problemen. Die User im Forum sind sich einig, dass sie keine Freunde mehr einladen können.

Update nicht installieren?!

Die Empfehlung geht hier ganz klar in die Richtung, dass das Update nicht installiert werden solle, um etwaige Probleme zu vermeiden. Ansonsten müsst ihr auf das Einladen anderer Spieler verzichten, falls ihr mit dem Update spielen möchtet. Die Entwickler haben sich bis dato noch nicht zur Sachlage gemeldet und eine Fehlerursache ist nicht bekannt. Falls es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, erfahrt ihr sie selbstverständlich auf PlayNation.de.

