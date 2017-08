Rainbow Six: Siege - Verlassener Vergnügungspark als neue Map im Video vorgestellt

Ende August startet Season 3 von Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege. "Operation Blood Orchid" wird neben drei neuen Operatoren zudem eine neue Karte beinhalten, die auf einem verlassenen Vergnügungspark angesiedelt ist. In einem gestern veröffentlichten Video wird genauer auf die kommende Karte eingegangen.

In Kürze wird Season 3 von Rainbow Six: Siege starten und neue Inhalte mit sich bringen. In den vergangenen Tagen gab es bereits erste Infos zu den neuen Operatoren, die den Taktik-Shooter erweitern werden.

Nun folgte ein Video, in dem näher auf die neue Karte eingegangen wird, die in "Operation Blood Orchid" enthalten sein wird.

Dabei handelt es sich um einen verlassenen Vergnügungspark an der Küste Hongkongs. Erkämpfe dir den Weg durch diesen verlassenen Vergnügungspark an der Küste Hongkongs, einem bunten und geisterhaften Wahrzeichen, wo die Natur allmählich ihre Recht zurück erlangt.", heißt es in der Videobeschreibung zu der Karte.

Neben der neuen Karte wird "Operation Blood Orchid" nicht wie sonst gewohnt zwei, sondern gleich drei neue Operatoren verfügbar machen. Davon gehören zwei zu den Spezialkräften aus Hong Kong und einer aus Polen. Weitere Details und Infos zu der kommenden Operation möchte Ubisoft im Rahmen der diesjährigen gamescom in Köln bekannt geben.

Die neue Season von Rainbow Six: Siege soll am 28. August 2017 für den PC und die Konsolen starten.

Das entsprechende Video findet ihr selbstverständlich unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Seitenauswahl

Infos zu Rainbow Six: Siege

Rainbow Six: Siege - Geleakte Bilder der polnischen Operatorin Im Internet sind erste Bilder der polnischen GROM-Operatorin aufgetaucht. Bislang gibt es allerdings keine Bestätigung seitens offizieller Seite, zahlreiche Hinweise sprechen aber eine recht ...