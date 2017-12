Rainbow Six: Siege - Update bringt schnellere 60Hz-Server

Der Patch soll nach einer einstündigen Serverwartung bereit stehen. Je nach Plattform gibt es unterschiedliche Zeiten, in denen ihr euch nicht mit den Servern von Rainbow Six: Siege verbinden könnt.

Somit stehen für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One 60Hz-Server bereit, die mehr Informationen in der Sekunde senden und empfangen können. Das ist eine Steigerung um insgesamt 20 Prozent im Vergleich zu den vorherigen 50 Hz. Dies soll vor allem bei der Treffererkennung helfen. Doch auch andere Systeme, die von schnelleren Servern profitieren, dürften einen Performance-Gewinn verzeichnen.

Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege hat einen neuen Patch erhalten. Update 4.1 stellt nun Server mit einer höheren Taktrate zur Verfügung.

