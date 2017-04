Rainbow Six: Siege - Update 2.1.3 steht ab sofort bereit

Zu Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege steht ein neues Update bereit, das den Titel auf Versionsnummer 2.1.3 hebt. Neben zahlreichen Fehlerbehebungen, sind zudem verschiedene Spielelemente angepasst worden, um ein besseres Balancing zu bieten.

So ist unter anderem die Streuung von Montagnes LFP586 beim Schießen spürbar erhöht worden und Spieler erhalten bei Scharfschütze Glaz nun ein besseres Feedback, ob sie einen Gegner getroffen oder verfehlt haben. Echos Drohne sorgt jetzt für Verwirrung, sobald diese den Körperteil eines Gegners trifft.

Der bekannte X-Kairos-Bug ist durch den aktuellen Patch hingegen noch nicht beseitigt worden. Ab und an kann es dazu kommen, dass die Explosivgeschosse von Hibana nicht detonieren. Laut der Entwickler sei die Lösung des Problems komplexer, als zunächst gedacht. Im Verlauf der zweiten Saison soll der Bug aber der Vergangenheit angehören.

Die kompletten Änderungen könnt ihr dem offiziellen Change-Log entnehmen.

In einem neuen Teaser zeigt Publisher Ubisoft einen neuen Operator in Rainbow Six: Siege. Die Einheit soll in der kommenden Woche offiziell angekündigt werden.