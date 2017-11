Rainbow Six: Siege - Ubisoft zeigt frische Multiplayer-Karte

Die letzte Season in diesem Jahr wird den namen "Operation White Noise" tragen und Ubisofts Taktik-Shooter drei neue Operatoren sowie eine frische Karte bringen. Neben weiteren Informationen, gibt es jetzt zudem ein neues Video, das schon einen kleinen Überblick über die kommende Map verschafft.

Der beliebte Multiplayer-Shooter von Ubisoft Rainbow Six: Siege hat mittlerweile bereits fast zwei Jahre auf dem Buckel und noch immer klettern die Spielerzahlen weiter in die Höhe. Laut Ubisoft ist erst vor kurzem die Marke von 25 Millionen Spielern durchbrochen worden.

Video zeigte frische Multiplayer-Karte

Um genau zu sein ist der taktische Shooter am 01. Dezember 2015 für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One veröffentlicht worden. Bereits in den vergangenen Wochen hat der zuständige Publisher bekannt gegeben, dass die nächste und zugleich letzte Season des zweiten Jahres den Namen "Operation White Noise" tragen wird. Hier darf sich neben drei neuen Operatoren außerdem auf eine frische Karte gefreut werden.

Nun haben die Verantwortlichen weitere Informationen zu dieser Multiplayer-Karte bekanntgegeben. Diese wird den Namen "Mok Myeok Tower" tragen und in einem Kommunikationsturm in Seoul-Südkorea spielen. Wichtig sei den Entwicklern vor allem, dass jedes Level über einen starken Kontrast verfügt. In diesem Fall treffen hochmoderne Büroräume auf traditionelle koreanische Architektur. "Wir versuchen immer einen Kontrast in den Karten zu haben. Moderne und alte Schule, die Dualität der Stile.", so Art Director Gregory Fromenteau.

Ein wichtiges Element der kommenden Multiplayer-Karte sei zudem die Höhe, weshalb sich die Angreiferim Vorfeld abseilen müssen, um in die Innenräume zu gelangen. Zwar ist bisher unklar, wann die neuen Inhalte genau erscheinen werden, dafür könnt ihr euch aber schon jetzt einen ersten Überblick über die neue Karte verschaffen. Ein entsprechendes Video haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen eingebunden.

Infos zu Rainbow Six: Siege

