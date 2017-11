Rainbow Six: Siege - Ubisoft stellt neuen Operator Zofia Bosak vor

Ubisoft hat innerhalb eines Videos mit Zofia Bosak den ersten Operator der kommenden Season "Operation White Noise" enthüllt. Die vollständige Enthüllung soll im Rahmen eines Livestreams zu den Pro League Finals am 19. November stattfinden.

Am gestrigen Abend hat Ubisoft einen neuen Operator zu dem eigenen Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege vorgestellt. Bei Zofia Bosak handelt es sich um den zweiten Spezialisten der polnischen Anti-Terror-Einheit GROM. Interessanter Fakt: Sie ist die älteste Schwester der polnischen Verteidigerin Ela, die bereits im Spiel enthalten ist.

Wie im Video zu erkennen, wird Zofia Bosak mit speziellen Geschossen für den Durchbruch von Wänden ausgerüstet sein. "Operation White Noise" wird insgesamt drei frische Operatoren mit sich bringen, wobei zwei polnischen Anti-Terror-Einheit GROM angehören werden und einer der südkoreanischen Spezialeinheit. Spieler dürfen sich zudem mit "Mok Myeok Tower" auf eine neue Multiplayer-Karte freuen, die vor allem vertikales Gameplay verspricht.

Die Inhalte von Year 2 Season 4 "Operation White Noise" sollen laut der Entwickler übrigens ab dem 20. November 2017 auf dem offiziellen Testserver zur Verfügung stehen. Am 19. November soll außerdem die vollständige Enthüllung von "Operation White Noise" im Rahmen eines Livestreams zu den Pro League Finals stattfinden. Weitere Details zu den neuen Inhalten oder dem Release-Termin sind bisher nicht bekannt.

