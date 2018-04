Rainbow Six: Siege - Ubisoft bestätigt über 30 Millionen Spieler

Ubisoft hat mit Rainbow Six: Siege einen neuen Meilenstein erreicht. Im 3. Jahr erreicht der Taktik-Shooter bis zu 30 Millionen Spieler. Da dürfen wir den Entwicklern recht herzlich gratulieren!

Rainbow Six: Siege befindet sich mittlerweile im dritten Jahr und die Entwickler unterstützen den Taktik-Shooter weiterhin mit regelmäßigen Updates. Diese setzen sich zumeist aus neuen Karten, Operatoren und dementsprechend neue Waffen, Ausrüstung und Co. zusammen.

Erst kürzlich durfte sich Ubisoft über ein Rekordhoch von Rainbow Six: Siege auf Steam freuen. Mit 175.856 aktiven Spielern gleichzeitig auf den Servern stand bereits eines fest, das Interesse an RSS ist ungebrochen und der Titel erfreut sich scheinbar reger Beliebtheit.

Und das beweist auch der aktuelle Meilenstein, den Ubisoft kürzlich über den offiziellen Twitter-Account preisgegeben hat. Sie haben sich bei 30 Millionen Spielern von Rainbow Six: Siege bedankt. Genaue Angaben zu den Verkäufen wurden jedoch nicht gemacht.

So oder so: Das ist erst einmal eine beachtliche Zahl. Und am Ende dürfen die Spieler gespannt sein, was das Year-3 noch so alles zu bieten hat. Vor einiger Zeit wurden womöglich schon die nächsten Operatoren (Maestro und Alibi) aus Italien geleakt:

Rainbow Six: Siege Operatoren Maestro und Alibi durch Leak enthüllt?