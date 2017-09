Rainbow Six: Siege - Trailer zum heutigen Start von Operation Blood Orchid

Heute erscheint für alle Inhaber eines Season Pass die neue Erweiterung namens "Operation Blood Orchid" zu Rainbow Six Siege. Um noch einmal auf die heutige Veröffentlichung aufmerksam zu machen, hat Ubisoft nun einen passenden Trailer in Umlauf gebracht, der die drei neuen Operatoren vorstellt.

Am heutigen Dienstag, den 05. September erscheint mit "Operation Blood Orchid" die neueste Erweiterung zu Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege. Um noch einmal auf die Veröffentlichung hinzuweisen, hat Ubisoft einen passenden Trailer in Umlauf gebracht, der die drei neuen Operatoren sowie die neue Karte vorstellt.

"Operation Blood Orchid" bringt 3 neue Operatoren

Zu den neuen Operatoren gehören zwei Agenten der S.D.U.: Lesion und Ying sowie Elzbieta Bosak, die der polnischen Antiterroreinheit GROM angehört. Alle Infos und Details zu den neuen Spezialisten findet ihr hier. Die neuen Operatoren werden für Inhaber eines Season Pass sofort freigeschaltet und stehen sieben Tage lang exklusiv zur Verfügung. Nach der Exklusivphase können alle Spieler die Operatoren mithilfe von Ansehen oder R6-Credits freischalten.

Bei der neuen Karte handelt es sich um einen stillgelegten Freizeitpark an der Küste Hongkongs. Das Rainbow-Team wurde gerufen, um hier eine Razzia durchzuführen.

Den entsprechenden Launch-Trailer findet ihr wie gewohnt in unserer Videorubrik.

"Als krönender Abschluss der Operation Health ist das kommende Operation Blood Orchid das größte Update, das jemals für Tom Clancy’s Rainbow Six Siege erschienen ist, mit vielen Korrekturen und Verbesserungen für das Spiel", so Ubisoft. "Dazu zählen das optimierte Beleuchtungssystem, Datenbereinigungen bei den Operator, eine verbesserte Stabilität, verkürzte Ladezeiten und geringerer Speicherbedarf. Außerdem werden neue und verbesserte Server zu Beginn von Season 3 in Betrieb genommen, die eine bessere Stabilität, Verbindung und Leistung gewährleisten."

