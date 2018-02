Rainbow Six: Siege - Spielt den Shooter mehrere Tage kostenlos

In der kommenden Woche könnt ihr den Shooter Rainbow Six: Siege über mehrere Tage auf den verschiedenen Plattformen kostenlos ausprobieren. Erspielte Fortschritte können bei einem anschließenden Kauf in die Vollversion übernommen werden.

In der kommenden Woche habt ihr die Gelegenheit den Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege aus dem Hause Ubisoft kostenlos auszuprobieren. PS4-Spieler können den Titel vom 15. bis zum 20. Februar testen, während Xbox-Besitzern ein Tag weniger zur Verfügung steht (bis zum 19. Februar). Auf dem PC ist die Aktion einen weiteren Tag kürzer.

Rainbow Six: Siege Details und Trailer zum Outbreak Event und Operation Chimera

Spielt den Shooter fünf Tage kostenlos

Alle während der Testphase erspielten Fortschritte können bei einem Kauf in das Hauptspiel übernommen werden, um direkt weiterzuspielen. Die ersten Inhalte der ersten Season in Jahr 3 werden am 06. März auf allen Plattformen verfügbar sein.

Das Outbreak-Event startet ab dem 20. Februar auf den Testservern von "Operation Chimera" und kann innerhalb der PC-Version ausprobiert werden. Anschließend wird das Event vom 06. März bis einschließlich dem 03. April auf allen Plattformen bereitstehen.

Operation Chimera

Die neue Opeartion Chimera wird eine neue Spezialeinheit integrieren, die Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Threat Unit - die sogenannte CBRN. Diesbezüglich wird es zwei neue Operatoren geben, die zudem während des Outbreak-Events ausprobiert werden können.