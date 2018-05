Rainbow Six: Siege - Das sind die neuen Inhalte von Operation Para Bellum

Im Rahmen des Profiliga-Finales habt Ubisoft die Inhalte des kommenden Season 2-Updates zu Rainbow Six: Siege genauer vorgestellt. In zwei neuen Videos werden die beiden neuen Operator Maestro sowie Alibi in Aktion vorgestellt. Gekämpft wird auf der neuen Karte, bei der es sich um eine Villa in der Toskana handelt. Wir haben für euch alle interessanten Infos in unserer News zusammengetragen.