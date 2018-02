Rainbow Six: Siege - Outbreak-Event: Ash ruft im neuen Teaser-Trailer zu den Waffen

Ein weiterer Teaser-Trailer ist kürzlich zum Outbreak-Event von Rainbow Six Siege erschienen. Er zeigt die todbringende Bedrohung, die innerhalb der Quarantänezone lauert.

Ein neues Koop-Event wartet auf alle Spieler von Rainbow Six Siege. Am 6. März 2018 ist es schließlich so weit. Alle PC-, PS4- und Xbox One-Spieler dürfen sich in den Kampf gegen eine mysteriöse Bedrohung begeben. In die Rolle verschiedener Operatoren schlüpfend, werden sie dafür sorgen, dass dieser Bedrohung Einhalt geboten wird.

Diesbezüglich gab es bereits einen ersten Teaser, der jedoch noch nicht allzu viel verraten hat. Falls ihr ihn verpasst habt, dann solltet ihr ihn trotzdem nachholen. Die Inszenierung atmosphärischer Trailer ist zweifelsohne ein großes Plus, wenn es um den Publisher Ubisoft geht.

Rainbow Six: Siege Details und Trailer zum Outbreak Event und Operation Chimera

Ash ruft zu den Waffen

Nun wurde jüngst ein weiterer Teaser-Trailer veröffentlicht, der die verseuchten Bewohner New Mexikos im Kampf aufzeigt. Die Seuche ist mit Hilfe einer Quarantäne eingeschlossen. Doch im Inneren befindet sich eine Bedrohung, die für viele Operatoren den Tod bedeuten könnte. Neben Ash und altbekannten Gesichtern werden auch zwei neue Operatoren der Operation Chimera zur Verfügung stehen. Nachfolgend haben wir den Trailer für euch eingebunden.