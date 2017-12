Rainbow Six: Siege - Operation White Noise veröffentlicht - Alle Infos

Kurz nachdem Ubisoft die offiziellen Patchnotes zu Operation White Noise veröffentlicht hat, steht das umfangreiche Update mit neuen Inhalten zwei Jahre nach der Veröffentlichung (01. Dezember 2015) von Rainbow Six: Siege für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One bereit.

Mit im Gepäck sind eine neue Karte, die auf einem Aussichtsturm hoch über der Skyline von Seoul in Südkorea angesiedelt ist sowie drei neue Operatoren (Dokkaebi, Vigil, Zofia). Außerdem werden die Entwickler durch das kommende Update diverse Verbesserungen sowie Bugfixes an dem Titel vornehmen.

Weiterhin haben die Verantwortlichen hinter dem Taktik-Shooter jetzt mitgeteilt, dass der Titel die Marke von 25 Millionen Spielern geknackt hat:

"Die Investition in unsere Spieler ist das Kapital zum Erfolg des Spiels, wobei Langlebigkeit für uns immer wichtig ist. Im Laufe des Spiels haben wir die Entwicklung mit den Wünschen der Community im Hinterkopf fortgesetzt", so Alexandre Remy, Brand Director Rainbow Six Siege "Wir freuen uns zu sehen, dass der Community das Spiel gefällt, immer mehr Freunde eingestiegen sind und uns ein ums andere Mal beeindruckt und damit überrascht, was sie in dem Spiel zu leisten im Stande sind."