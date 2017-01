Rainbow Six: Siege - Neuer Operator im Teaser gezeigt

In einem neuen Teaser zeigt Publisher Ubisoft einen neuen Operator in Rainbow Six: Siege. Die Einheit soll in der kommenden Woche offiziell angekündigt werden.

Schon bald erwartet uns in Rainbow Six: Siege ein brandneuer Operator. Auf Twitter veröffentlichte Publisher Ubisoft nun einen ersten Teaser-Trailer zur Spezialeinheit.

Am dritten Tag des kommenden Rainbow Six Invitationals soll es die Enthüllung geben. Offenbar verfügt der neue Operator über die Möglichkeit, Spuren von Gegnern aufzuspüren und nachzuverfolgen.

Ihr findet weitere Details in diesem ersten Trailer:

New skills with this new operator. Everything will be revealed on Day 3 of the Six Invitational! Stay tuned... #RainbowSixSiege pic.twitter.com/tby0fA187A