Rainbow Six: Siege - Neue Operation Velvet Shell angekündigt

Ubisoft kündigt über den Kurznachrichten-Dienst Twitter den nächsten Download-Content für Rainbow Six Siege an. Wir dürfen uns auf neue Operatoren und Maps in Velvet Shell freuen.

Im Rahmen eines Twitter-Postings gibt Ubisoft bekannt, dass die nächste Operation für Rainbow Six: Siege zwischen dem 3. und dem 5. Februar 2017 enthüllt wird. In diesem Zeitraum veranstaltet der französische Publisher das größte Rainbow Six-Event bisher. Bei den Invitational treten verschiedene Teams in Montreal gegeneinander an und erkämpfen sich den Sieg. Zeitgleich nutzt Ubisoft das Event um die nächste Operation namens Velvet Shell erstmals vorzustellen. Bis auf ein erstes Teaser serviert uns die Spieleschmiede noch keine Infos und deutet auf Anfang Februar hin.

Velvet Shell ist der erste DLC für Rainbow Six Siege, welche im zweiten Season-Pass enthalten ist. Das bedeutet zugleich, dass Spieler, die in Genuss der neuen Operatoren kommen möchten, entweder Rainbow Six-Punkte in einem höheren Wert benötigen oder sich für den neuen Pass entscheiden müssen. Der aktuelle und erste Season Pass ermöglicht das Freischalten von Velvet Shell-Operatoren nicht.

