Rainbow Six: Siege - Neue Operation Chimera und Outbreak-Event in Jahr 3: Saison 1

Rainbow Six Siege geht in das 3. Jahr. Passend dazu gibt es ein paar neue Infos von Ubisoft. Neben dem Outbreak-Event wird Operation Chimera zwei neue Operatoren in der 1. Saison bereithalten.

Das Jahr 3 im Kosmos von Rainbow Six Siege ist angebrochen. Die Entwickler werden dank des anhaltenden Supports der Spieler auch im neuen Jahr mit weiteren Inhalten auftrumpfen können. Den Anfang macht Operation Chimera sowie das Outbreak-Event.

Operation Chimera

Die neue Opeartion Chimera wird eine neue Spezialeinheit integrieren, die Chemical, Biological, Radiological, Nuclear Threat Unit - die sogenannte CBRN. Diesbezüglich wird es zwei neue Operatoren geben, die zudem während des Outbreak-Events ausprobiert werden können.

Ein Operator stammt aus Frankreich und verwendet eine Drohne, um die Parameter für eine Quarantäne aufrechtzuerhalten. Handelt es sich hierbei um einen Verteidiger, der besagte Einsatzzonen absichert?

Der andere Operator reiste nach Russland, um sich den Studien von selbstauflösenden Nanobots zu widmen. Alle Verbündeten sollen von den Fähigkeiten des neuen Operators profitieren können.

Mehr Informationen zu Operation Chimera werden während des Six Invitational 2018 preisgegeben. Wir gehen davon aus, dass die neuen Inhalte bis spätestens Anfang März 2018 freigeschaltet werden.

Outbreak, zeitbegrenztes Event

Die Spieler werden bald auf eine Bedrohung der ganz besonderen Art stoßen. Eine Epidemie ist in New Mexico ausgebrochen und es liegt an euch, dem Schrecken Einhalt zu gebieten.

Es handelt sich hierbei um ein zeitbegrenztes Koop-Event, an dem jeder Spieler von Rainbow Six Siege kostenfrei teilnehmen darf. Ihr solltet es auf keinen Fall verpassen, denn exklusive Ausrüstungsteile warten auf euch. Es können Helme, Uniformen, Waffen-Skins und Anhänger freigeschaltet werden.

