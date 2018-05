Rainbow Six: Siege - Das ist die neue Karte Villa im Detail

Operation Para Bellum steht in den Startlöchern von Rainbow Six Siege. Die Rainbow-Spezialeinheit soll in eine luxuriöse Villa eines Mafia-Clans eindringen und wichtige Dokumente für die Festnahme der Verbrecher sichern. Ein Video zeigt die Karte vor dem Release.

Ubisoft hat die neue Karte von Rainbow Six Siege innerhalb eines aktuellen Videos präsentiert. Die Spieler dürfen sich auf Operation: Para Bellum freuen, die die Map "Villa" mit sich bringt.

Rainbow Six: Siege Weitere Infos zu Operation Para Bellum durch Leak

Neben einer neuen Karte werden zwei neue Operatoren der G.I.S. zum Rainbow-Team dazustoßen. Die Operation innerhalb von Para Bellum sieht das Eindringen in eine luxuriöse Villa in der Toskana vor. Diese Luxusvilla seht ihr nun erstmals im Trailer unterhalb der News.

"Das Grundstück gehört den Vinciguerras, einem gefährlichen Mafia-Klan, der für seine Schmuggelaktivitäten berüchtigt ist. Das Haus ist ihr Rückzugsort – hier führen sie ein Leben im Luxus und sammeln seltene Kunstwerke."

Vor der Razzia der Rainbow-Spezialeinheit verbrennen die Vinciguerras ihre wichtigen Dokumente, doch als sie von Para Bellum hören, fliehen die Gangster aus ihrer Villa. So weit der aktuelle Stand, bevor ihr auf die Karte losgelassen werdet. Die neue Karte soll laut Aussagen der Entwickler enge Tunnel, geheime Falltüren und breite Treppen bieten. Das Dekor diene nur zur Täuschung und es stecke mehr hinter den luxuriösen Wänden. Sie weisen ebenfalls darauf hin, dass so manch Fußboden zerstörbar ist, was den Spielern die entsprechende Deckung nimmt.

Nachfolgend das Video zur neuen Karte "Villa"