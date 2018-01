Rainbow Six: Siege - Nerviger Bug soll nächste Woche behoben werden

Ubisoft arbeitet derzeit an der Behebung eines besonders nervigen Bugs in dem Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege. PC-Spieler erhalten in der kommenden Woche einen entsprechenden Patch, Konsolen-Besitzer müssen sich hingegen noch ein wenig länger gedulden.

Ubisofts Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege wird seit der Veröffentlichung am 01. Dezember 2015 regelmäßig mit neuen Inhalten wie frischen Karten oder Operator versorgt. Dadurch gelangen allerdings auch immer mal wieder Bugs und Exploits in den Titel, die für Frust unter den Spielern sorgen.

Rainbow Six: Siege Update bringt schnellere 60Hz-Server

Nerviger Bug soll nächste Woche behoben werden

Ein sehr nerviger Bug in Rainbox Six: Siege soll nun in Kürze behoben werden. Der Glitch ermöglicht es Spielern den Operator Jäger mit einer Abfolge an Tasteneingaben durch ein ballistisches Schild am Kopf auszurüsten. Laut der Verantwortlichen konnte der Fehler in internen Tests bereits behoben werden. Man bereite derzeit ein Update vor, das in der kommenden Woche veröffentlicht werden soll.

Allerdings wird das Update zunächst lediglich für die PC-Version des Online-Shooters zur Verfügung stehen. In Bezug auf eine PS4- und Xbox One-Lösung erklärte das Unternehmen: "Es gibt Aspekte außerhalb unserer Kontrolle, die uns daran hindern, zu diesem Zeitpunkt im Jahr einen Patch bereitzustellen. Daher haben wir den Fix in unser nächstes Update (Mid-Season Reinforcements) aufgenommen."

In wenigen Wochen werden dementsprechend auch Konsolenspieler den Fix nachgereicht bekommen.