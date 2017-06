Rainbow Six: Siege - Loot-Pakete enthalten kosmetische Items

Ab sofort sind auf den Test-Servern von Rainbow Six: Siege die sogenannten Alpha-Packs verfügbar, die verschiedene kosmetische Items beinhalten und für absolvierte Matches vergeben oder für Ingame-Währung erworben werden können.

Im Rahmen der Rainbow Six Invitationals wurden erstmals sogenannte Loot-Pakete für den Taktik-Shooter Rainbow Six: Siege erwähnt, die in verschiedenen Seltenheitsgraden zufällige kosmetische Items, wie zum Beispiel einen Waffen- oder Charakter-Skin enthalten sollen.

Nun sind diese Alpha Packs erstmals auf den Test-Servern von Rainbow Six: Siege verfügbar. Solche Kisten können Spieler nach erfolgreich abgeschlossenen Matches erhalten oder für die Ingame-Währung Renown erwerben.

Einen spielerischen Vorteil wie neue Waffenaufsätze werden die Alpha Packs allerdings nicht beinhalten. Momentan liegt der Preis innerhalb der Testumgebung bei 5.000 für eine bis 200.000 für 50 Kisten. Die Alpha Packs werden in verschiedenen Seltenheitsgraden (gewöhnlich bis legendär) unterteilt. Zu finden sind darin Waffen-Skins, Headgear und Uniformen für Operator oder Anhänger.

Bisher können sich Preis und Inhalte der Alpha Packs allerdings noch verändern. Die Loot-Pakete werden voraussichtlich im Juli oder August mit dem Update 2.2.2 für alle Spieler zur Verfügung stehen.

