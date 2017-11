Rainbow Six: Siege - Kostenloses Testwochenende zum Taktik-Shooter

Am kommenden Wochenende kann der Shooter Rainbow Six: Siege auf allen verfügbaren Plattformen kostenlos ausprobiert werden. Desweiteren werden in wenigen Tagen die kommenden Inhalte für die letzte Season 2017 auf dem offiziellen Testserver zur Verfügung stehen.

Während sich die Veteranen unter den Rainbow Six: Siege-Spielern bereits auf die letzte Season in diesem Jahr und damit auch auf neue Inhalte vorbereiten, dürfen unsichere Zeitgenossen am kommenden Wochenende völlig kostenlos einen Blick auf Ubisofts Taktik-Shooter werfen.

Ihr habt die Möglichkeit euch vom 16. bis zum 19. November 2017 auf dem PC, der PlayStation 4 sowie der Xbox One einen eigenen Eindruck über den Titel zu verschaffen. Gefällt euch der Shooter, könnt ihr diesen vom 16. bis zum 27. November 2017 mit einem Rabatt von satten 50 Prozent erwerben. Alle Fortschritte, die im Rahmen des kostenlosen Testwochenendes erspielt worden sind, werden selbstverständlich in die Vollversion übernommen.

Die Inhalte von Year 2 Season 4 "Operation White Noise" sollen laut der Entwickler übrigens ab dem 20. November 2017 auf dem offiziellen Testserver zur Verfügung stehen. Dazu gehören drei frische Operatoren sowie eine neue Multiplayer-Map. Alle Infos dazu findet ihr auf unserer umfanreichen Themenseite zu Rainbow Six: Siege.

