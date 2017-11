Rainbow Six: Siege - Kooperativer Zombie-Modus Outbreak angedeutet

Ubisoft deutete jetzt einen neuen Koop-Modus an, der den Namen Outbreak tragen wird. Nach aktuellem Stand scheint es sich hierbei um Zombies zu gehen.

Der Shooter Rainbow Six: Siege von Ubisoft gehört seit seiner Veröffentlichung vor knapp zwei Jahren weiterhin zu den beliebtesten Titeln in dem Bereich. Besonders das kompetitive Gameplay verspricht eine Menge Spaß und wird auch im Bereich des E-Sport mit großen Turnieren zelebriert.

Zombies in New Mexico

Dabei finden auch immer wieder neue Inhalte ihren Weg in das Spiel und erlauben somit eine größere Vielfalt für die Spieler und neue Taktken. Offenbar ist das jedoch noch nicht genug und das Team von Ubisoft arbetiet momentan an einem kooperativen Modus, der den Namen 'Outbreak' tragen soll. Nach und nach kommen jetzt weitere Details ans Licht und schon am Namen kann man vermuten, in welche Richtung es gehen wird. So scheint es zum aktuellen Zeitpunkt so zu sein, dass ihr gemeinsam mit euren Teamkollegen gegen Zombies antreten müsst, die durch einen Virus entstanden sind.

Laut den mysteriösen Daten, auf die mit einem Uplay-Account zugegriffen werden kann, ist in New Mexico ein Virus ausgebrochen, der Menschen das Schmerzzentrum ausschaltet und für einen unkrontollierbaren Adrenalinschub sorgt. Komplett enthüllt werden soll der Modus im Februar 2018 im Rahmen der Six Invitationals in Montreal. Die Spielvariante soll mit der Operation Chimera an den Start gehen, die das dritte Jahr von Rainbow Six: Siege einläutet und neue Operators einführt.

Congrats to all players who solved the first Mission Outbreak teaser puzzle hidden in the test server. Your efforts have unlocked the classified intel for all players.



Stay alert for phase 2, but for now, delve into the revealed secrets: https://t.co/jlMx6RHaWn pic.twitter.com/HWMQo2KALq — Rainbow Six Siege (@Rainbow6Game) 24. November 2017

Seitenauswahl

Infos zu Rainbow Six: Siege

Rainbow Six: Siege - Ubisoft zeigt frische Multiplayer-Karte Die letzte Season in diesem Jahr wird den namen "Operation White Noise" tragen und Ubisofts Taktik-Shooter drei neue Operatoren sowie eine frische Karte bringen. Neben weiteren ...