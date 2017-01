In diesem Jahr sollen vier neue DLCs zu Rainbow Six Siege veröffentlicht werden, die uns neben einer neuen Map auch neue Operatoren bringen werden. Um welche es sich dabei handelt, ist bisher zwar noch nicht offiziell bestätigt worden, dafür gibt es aber zahlreiche Hinweise und interessante Spekulationen innerhalb der Community. So verdichten sich die Hinweise auf einen Sniper sowie eine Technikerin.

Wir schreiben das Jahr 2017 und betreten damit auch zugleich die zweite Saison zu Ubisofts Taktik-Titel Rainbow Six Siege. In diesem Jahr sollen vier neue Erweiterungen erscheinen, die uns jeweils eine neue Karte sowie zwei neue Operatoren servieren werden. Bisher ist lediglich klar, welchen Herkunftsländer eine Rolle bei den kommenden Spezialisten spielen werden.

Weitere offizielle Infos zu den DLCs der zweiten Saison gibt es nicht, dafür aber einen angeblichen Leak in den Patch-Notes zu dem vor kurzem überarbeiteten Operator Tachanka. Innerhalb seiner Hintergrundstory wird die Ingenieurin Elena "Mira" Del Manzano erwähnt, die dem stationären MG von Tachanka ein Ballistik-Schild spendieren kann, damit dieser deutlich besser gegen Beschuss geschützt ist.

Doch innerhalb der Community gibt es noch weitere Theorien, die Mira betreffen. So wird davon ausgegangen, dass die Spezialistin der spanischen Sondereinheit GEO angehört und über ein besonderes Thermal- oder Nachtsichtgerät verfügen wird, um im Spiel einen kleinen Vorteil gegenüber der anderen Operatoren zu erhalten. Als kleine Randnotiz: Mira bedeutet übersetzt Visier.

Ein neuer Scharfschütze?

Gut möglich ist zudem, dass wir ins Zukunft neben Glaz einen weiteren Scharfschützen in Rainbow Six Siege begrüßen dürfen. Schließlich ist auf dem offiziellen Teaser-Bild zum "Year 2" der Umriss eines Sniper-Gewehrs zu erkennen. Außerdem entdeckte ein Reddit-User zufällig eine verstecke Animation in Rainbow Six Siege, die eindeutig zu einem Scharfschützengewehr mit einem Geradezugverschluss gehört. Vielleicht bekommen wir im zweiten DLC für 2017 also einen Operator der der Spezialeinheit von Honkong, der Special Duties Unit, angehört und als Scharfschütze in den Einsatz zieht.

Eine offizielle Bestätigung dieser Informationen gibt es bisher nicht, es handelt sich lediglich um Spekulationen innerhalb der Community. Es dürfte jedoch nicht mehr sonderlich lange dauern, bis wir offizielle Infos von Ubisoft präsentiert bekommen.

