Rainbow Six: Siege - Heutige Server-Wartung für Patch 4.2

Am heutigen Dienstag erscheint das neue Update 4.2 offiziell für die PC-Version von Rainbow Six: Siege, weshalb die Server für eine halbe Stunde nicht erreichbar waren. Konsolen-Spieler müssen sich morgen auf eine kurze Unterbrechung einstellen, dürfen dann aber ebenfalls den neuen Patch in Empfang nehmen.

Auf den Testservern der PC-Version von Rainbow Six: Siege kann seit einigen Tagen der neue Mid-Season-Patch 4.2 ausprobiert werden. Nun hat Ubisoft mitgeteilt, wann die Server aufgrund von Wartungsarbeiten offline genommen werden, damit das neueste Update aufgespielt werden kann.

Rainbow Six: Siege Mid-Season-Patch ab sofort auf dem Testserver verfügbar

Für PC-Spieler dürften die Server mittlerweile wieder zur Verfügung stehen, während die Server für die PS4-Version am morgigen Mittwoch, den 24. Januar von 15 Uhr bis 15:30 Uhr und für die Xbox-Fassung ebenfalls am kommenden Mittwoch von 16 Ihr bis 16:30 Uhr nicht erreichbar sein werden.

Der Mid-Season-Patch bringt vor allem zahlreiche Balance-Anpassungen mit sich, die unter anderem den Operator Ela sowie Twitch betreffen. Alle Änderungen und Anpassungen haben wir für euch in dieser News zusammengefasst.

Scheduled Maintenance on Tuesday, January 23rd on PC, and Wednesday, January 24th on console.



PC: 9:00-9:30am EST

PS4: 9:00-9:30am EST

XB1: 10:00-10:30am EST



Deploying Patch 4.2 on all platforms. Jäger fix for PS4/XB1.



Full Patch Notes > https://t.co/iGlgxVDCou pic.twitter.com/wn35Adelo6