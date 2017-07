Rainbow Six: Siege - Geleakte Bilder der polnischen Operatorin

Im Internet sind erste Bilder der polnischen GROM-Operatorin aufgetaucht. Bislang gibt es allerdings keine Bestätigung seitens offizieller Seite, zahlreiche Hinweise sprechen aber eine recht deutliche Sprache.

Offenbar ist die polnische GROM-Operatorin des Taktik-Shooters Rainbow Six: Siege nun geleaked worden. Der Reddit-Nutzer NitroKatze hat im Internet zwei Bilder der angeblichen Operatorin verbreitet, die im nächsten Update enthalten sein könnte.

Bisher gibt es allerdings keinerlei offizielle Bestätigung seitens Ubisoft, weshalb diese Bilder mit Vorsicht genossen werden sollten. Allerdings gibt es einige Hinweise, die darauf deuten, dass es sich bei der Dame auf dem Bild tatsächlich um eine kommende Rainbow Six: Siege-Operatorin handelt. So erinnere das Camouflage-Muster an die Militärkleidung der polnischen Soldaten, wie bei Reddit angemerkt wird. Zudem besitze die auf dem Bild abgebildete Pistole große Ähnlichkeit mit der plnischen PR-15.

Ubisoft hat vor einiger Zeit die bisherige Roadmap von Year 2 verändert und dadurch die Veröffentlichung aller geplanten DLC-Inhalte um drei Monate nach hinten verschoben. Dadurch ist auch die Season der GROM gestrichen worden. Wie es heißt, soll diese aufgeteilt und im Rahmen der Hong-Kong-Season im August sowie der folgenden Südkorea-Season im November veröffentlicht werden. Dadurch werden in den nächsten DLCs nicht zwei, sondern jeweils drei neue Operatoren enthalten sein.

