Rainbow Six: Siege - Details und Trailer zum Outbreak Event und Operation Chimera

Besitzer des Taktik-Shooters Rainbow Six: Siege dürfen sich in Kürze über neue Inhalte freuen. Ubisoft hat weitere Informationen zu dem sogenannten Outbreak-Event sowie zu "Operation Chimera" bekanntgegeben.

"In Outbreak werden Spieler ihr bestes dreiköpfiges Team auswählen, um die Bedrohung in der verwüstete Stadt Truth or Consequences zu neutralisieren. Von furchteinflößenden Gestalten bis hin zu explodierenden Bestien wird das Team von Rainbow Six mit etwas konfrontiert, das es zuvor noch nie gesehen hat. Die gepanzerten Bestien suchen den Nahkampf und verursachen zerstörerische Höchstleistungen."