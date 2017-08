Rainbow Six: Siege - Blood Orchid erscheint an diesem Release-Termin

Ubisoft verrät den Release-Termin für Blood Orchid in Rainbow Six Siege. Demnach erscheint die Erweiterung noch in diesem Monat und wird drei neue Operatoren ins Spiel bringen.

Wer nach Operation Health auf neue Inhalte in Rainbow Six Siege wartet, kann sich nun auf Blood Orchid freuen. Mit dieser kommenden Erweiterung gelangen nach einiger Zeit wieder neue Operatoren und Multiplayer-Karten in den Taktik-Shooter von Ubisoft. Der Release-Termin dafür steht nun endgültig fest.

TS, Discord oder Skype - was nutzt ihr zum Zocken mit Freunden?

Release der neuen Operation für Rainbow Six Siege

So wird Rainbow Six Siege: Blood Orchid am 29. August 2017 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One erscheinen. Die Erweiterung ist gleichzeitig ein großes Update für das Spiel, das einige Änderungen und sicherlich auch Bugfixes mitbringen wird.

Blood Orchid ist der zweite große Patch in diesem Jahr. Neu sein werden unter anderem die drei neuen Operatoren, darunter der polnische Soldat der Grom-Einheit sowie die SDU aus Hong Kong. Außerdem wird es eine Map geben, die ebenfalls in der asiatischen Großstadt angesiedelt ist.

Seitenauswahl

Infos zu Rainbow Six: Siege

Rainbow Six: Siege - Loot-Boxen und Renown-Währung sind endlich live Rainbow Six Siege hat mit einem Update die Loot-Boxes, eine In-Game-Währung namens Renown und eine Reihe von Änderungen unter anderem für Waffen am Spawn bekommen. Ubisoft kündigte den Patch ...