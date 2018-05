Rainbow Six: Siege - Auflösung wird auf PS4 Pro und Xbox One X erhöht

Rainbow Six: Siege erhält im nächsten Monat ein umfangreiches Update. Operation Para Bellum wird ein besonderes Schmankerl für Konsolenspieler der Xbox One X und PS4 Pro bereithalten. Die Spielauflösung wird mit diesem Patch erhöht sein.

Das aktuelleste Update im Universum von Rainbow Six: Siege bezieht sich auf die Operation Para Bellum. Neben zahlreichen Neuerungen wie zwei neuen Operatoren Alibi und Maestro und eine neue Karte wird es ein effektives Update in Hinsicht auf die PS4 Pro und die Xbox One X geben.

Xbox One X- und PS4 Pro-Auflösung

Ubisoft wird mit dem kommenden Update die Auflösung des Spiels auf den neuen Konsolen erhöhen. Das bedeutet am Ende, dass ihr RSS auf der Couch bald noch schärfer erleben dürft. Im Detail soll es die Xbox One X auf 1728p bringen, während die PS4 Pro mit soliden 1440p laufen soll. Um konstant 60 FPS zu halten, soll die Auflösung dynamisch gehalten werden.

Die Info ließ sich der italienischen Webseite von Rainbow Six: Siege entnehmen. Falls ihr weitere Infos zum kommenden Update, das im Juni erscheinen soll, benötigt, dann dürften die folgenden Storys alles Wissenswerte bereithalten:

Rainbow Six: Siege Das sind die neuen Inhalte von Operation Para Bellum

Rainbow Six: Siege Das ist die neue Karte Villa im Detail