Rainbow Six: Siege - Am Wochenende temporär Free-2-Play mit allen Inhalten

Alle Fans von Rainbow Six: Siege und die, die es noch werden wollen, können am kommenden Wochenende gratis in den Taktik-Shooter reinzocken. Es stehen sämtliche Inhalte vollkommen kostenlos zur Verfügung.

Derzeit bewegt sich wieder viel in puncto Rainbow Six: Siege. Erst kürzlich hat Ubisoft die neue Karte "Villa" vorgestellt, in der sich die neue Operation abhandelt. Doch nicht nur das, die Verteidigerin Alibi wurde ebenfalls in einem Video präsentiert:

Rainbow Six: Siege Verteidigerin Alibi in neuem Video vorgestellt

Rainbow Six: Siege gratis spielen

Neben den neuen Inhalten möchte Ubisoft wieder den einen oder anderen Spieler ins Boot holen. Deshalb haben sie eine besondere Aktion fürs kommende Wochenende geplant. Der Titel wird hier kostenlos spielbar sein. Das heißt, alle Spieler erhalten vollen Zugriff auf alle Karten, Modi und Operatoren. Das Gratis-Wochenende beginnt am Freitag um 19 Uhr deutscher Zeit.

Somit wird das Spiel also temporär Free-2-Play. Ein Preload soll ebenfalls möglich sein, doch hierfür gibt es keine genaue Zeitangabe. Schaut am besten vorab im Laufe des entsprechenden Tages in den Uplay-Launcher, um den Preload rechtzeitig zu starten. So könnt ihr am Abend direkt loszocken!

Der Fortschritt wird ins Spiel übernommen, wenn die freie Phase abgelaufen ist und ihr euch für den Kauf des Games entscheiden solltet. Der Preis wird in dieser Zeitspanne übrigens um 50 Prozent reduziert. Das Spiel verliert den Free-2-Play-Status wieder am Sonntagabend, dem 20. Mai 2018 um 22 Uhr unserer Zeit.