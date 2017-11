Wie versprochen hat Ubisoft offiziell innerhalb eines Livestreams alle Inhalte von "Operation White Noise" enthüllt. Neben einer neuen Map dürfen sich Spieler auf drei frische Operatoren freuen, die wir für euch noch einmal in unserer News zusammengefasst haben. Des Weiteren gewährt uns der Publisher einen Ausblick auf das dritte Jahr von Rainbow Six: Siege sowie den kommenden Inhalten.

Ubisoft hat am gestrigen Abend im Rahmen eines Livestreams zu den Pro League Finals sämtliche Inhalte von "Operation White Noise" zu Rainbow Six: Siege enthüllt. Wir haben euch unterhalb dieser Zeilen ein entsprechendes Video eingebunden, das euch einen Blick auf die neue Karte "Mok Myeok Tower" werfen lässt.

Außerdem haben die Verantwortlichen die drei Operatoren vorgestellt, die in Kürze das Aufgebot der Spezialisten in Rainbow Six: Siege erweitern werden. Dazu gehört die koreanische Angreiferin Dokkaebi, bei der es sich um eine Hackerin handelt und die die Kameras der Gegner übernimmt sowie die Kommunikation der Gegner ausschalten kann.

Angreiferin Zofia Bosak gehört hingegen der polnischen Anti-Terror-Einheit GROM an und ist die ältere Schwester der polnischen Verteidigerin Ela, die bereits im Spiel enthalten ist. Zofia kann mit speziellen Geschossen unter anderem Wände einreißen. Der zweite koreanische Operator nennt sich Vigil und kann Kameras sowie Drohnen manipulieren, damit er von diesen nicht erfasst wird.

Seit dem heutigen Tag stehen die Inhalte von Year 2 Season 4 auf dem offiziellen Testserver der PC-Version zur Verfügung. Außerdem hat Ubisoft einen Blick auf die kommende Season des dritten Jahres sowie die entsprechenden Inhalte gewährt.

Roadmap des dritten Jahres

Season 1: Operation Chimera

Zwei neue Operatoren – Gefahrstoff-Experten aus Frankreich und Russland

Erstes großes Koop-Event – Outbreak Vier Wochen lang und kostenlos für alle Besitzer von Rainbow Six. Siege Exklusive Auswahl an kosmetischen Gegenständen

Komplette Enthüllung auf dem Six Invitational 2018

Season 2

Zwei neue Operatoren der italienischen GIS

Neue Karte in Italien

Season 3

Zwei neue Operatoren aus zwei verschiedenen Spezialeinheiten Britisches Scotland Yard und amerikanische Delta Force

Komplette Überarbeitung einer bereits existierenden Karte Umfangreiche Änderungen, die das Gameplay und die Taktik vollständig verändern



Season 4

Zwei neue Operatoren der marokkanischen GIGR

Neue Karte in Marokko

